Odprli pot novemu centru za migrante

Po sobotnem delovnem obisku italijanskega ministra za notranje zadeve Mattea Piantedosija v širši javnosti odmeva možnost ureditve novega večjega centra za migrante z balkanske poti, ki naj bi zrasel nekje vzdolž tržaškega obmejnega pasu. Zanj sta se zavzela predsednik deželne vlade Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga in tržaški župan Roberto Dipiazza, podprl pa ga je tudi Piantedosi. Predlog je padel med zasedanjem javnega odbora za javni red in varnost, v javnost pa je prišel šele dan pozneje.

V centru bodo lahko sprejeli do 200 prebežnikov. Gostiti jih nameravajo za največ teden dni, saj bo šlo za objekt, kjer jih bodo identificirali, jim nudili prvo začasno nastanitev in jih preusmerjali v druge italijanske dežele.

Zasnovan bo kot sprejemna centra na otoku Lampedusa in v Kalabriji. Postopek spremlja Valerio Valenti, vodja oddelka za državljanske svoboščine in priseljevanje na ministrstvu za notranje zadeve, ki je bil do oktobra 2021 tržaški prefekt. Po njegovih besedah naj bi šlo za središče odprtega tipa, ki ga ne bi stražila policija.

Uporabljali naj bi ga le, če bi število prihodov preseglo število razpoložljivih mest v razpršenem sistemu sprejemanja. To pomeni, da novi objekt ne bi nadomestil dosedanjih sprejemnih centrov. Jasnejše potrditve v to smer pa morajo še priti.