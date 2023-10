S ponedeljkom bodo miljski lokalni policisti začeli opravljati kontrole hitrosti z novim merilnikom, ki so ga ravnokar prejeli. Začelo se bo tako povečano nadzorovanje cest, za katerega so se že pred dnevi odločili miljski mestni upravitelji po pogostih prometnih nesrečah, ki so se pripetile v zadnjem obdobju, žrtve katerih so bili tudi pešci. Hitrost bodo med drugim nadzorovali v Ulici Battisti in pri portiču.