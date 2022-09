Odvoz odpadkov je družbo Siot drago stal

Vrhovno sodišče se je po dvanajstih letih sodnih obravnav naposled izreklo v prid Občini Dolina. Družba Siot, ki upravlja naftovod Trst-Ingolstadt, s tekočimi gorivi pa oskrbuje osem rafinerij v Nemčiji, Avstriji in na Češkem, je bila primorana poravnati precejšen znesek, zaradi neplačanih pristojbin za ravnanje z odpadki. Sodbo je vrhovno sodišče izreklo že marca, novica pa je prišla na dan šele včeraj.

Decembra 2010 je dolinska občinska uprava vročila družbi Siot pet odločb z davčnimi izračuni, s katerimi je zahtevala plačilo pristojbine za ravnanje s komunalnimi in z njimi izenačenimi odpadki. Družba je nemudoma skušala izpodbiti občinske akte pred pokrajinsko davčno komisijo in zahtevala delni preklic, in sicer vsaj za tisti del, ki je obdavčil nepokrite površine za 762.059 kvadratnih metrov.

Prvostopenjski sodnik se je izrazil v prid Občini Dolina. Družba Siot je nemudoma vložila pritožbo na deželno davčno komisijo, ki je kaj kmalu spreobrnila prejšnjo odločitev v korist dolinski občini in se tokrat izrazila za družbo, ki upravlja čezalpski naftovod. Občina Dolina se je takrat odločila, da nadaljuje po sodni poti in vloži novo pritožbo na vrhovno sodišče.

Dolgo so čakali, vse do marca letos, ko je najvišje sodišče le zapisalo besedo konec nezaključenim sodnim postopkom. Sodniki so potrdili, da je bilo delovanje občinskih uradov v zvezi z zahtevo po plačilu pristojbine upravičeno in pravilno. Občina Dolina je družbi Siot poslala točne izračune z obrestmi vred vsega, kar jim je družba dolžna. »Znesek, ki je okrepil občinsko blagajno, je precejšen. O njem bom poročal konec meseca na zasedanju občinskega sveta, lahko pa povem, da ga je družba že poravnala,« je povedal župan, ki je zelo zadovoljen nad pomembnim dosežkom.