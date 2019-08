Ognjemet navdušil večtisočglavo množico

Pozno sinoči si je večtisočglava množica, ki se je zbrala na nabrežju ter na Velikem trgu, ogledala veličasten in hkrati nekoliko nenavaden pirotehnični spektakel. Domačini in številni obiskovalci so približno dvajset minut uživali ob čarobnem sosledju barvnih iger, zvezd in kometov, ki jih je spremljalo petje oz. glasba Luciana Pavarottija in ansambla Queen. Tržaški mestni upravitelji so se letos odločili za živalim prijaznejši ognjemet brez večjega hrupa, ob glasbeni spremljavi, ki pa je, če sodimo po bučnem aplavzu ob njegovem zaključku, prav tako navdušil številno občinstvo.