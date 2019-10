Ogradili vrt na Trgu Hortis

Vrt na Trgu Hortis je od petka tudi uradno »ograjen«. Tržaška občinska uprava je okrog zelenice na trgu že poleti začela postavljati ograjo, da bi na najboljši način ovrednotila in hkrati obvarovala zelene površine in igrala sredi nje. Območje so pred nekaj leti prenovili in posodobili, vandali pa so bili že na pohodu – od tod želja po postavitvi ograje. Za delo je Občina odštela 90 tisoč evrov. V domeni z deželnim spomeniškim varstvom je poskrbela za ograjo, ki jo je postavilo podjetje Di Betta Giannino Srl, ne da bi pri tem oviralo občane, ki se vsakodnevno tam sprehajajo, pa tudi ne tamkajšnje prebivalce in upravitelje lokalov, je na petkovi predstavitvi del dejala občinska odbornica za javna dela Elisa Lodi.

Pocinkana jeklena ograja stoji na že obstoječem kamnitem zidku; visoka je 1,70 metra, dolga pa kar 200 metrov. V domeni s spomeniškim varstvom je ograja čisto podobna tisti, ki je obkrožala zelenico še pred 40 leti, na vsako stranico pa so postavili po ena vratca, ki so čez noč zaklenjena. Dela so vključevala tudi obnovo zidka, ob koncu vsake stranice pa ograjo utrjujejo betonski stebriči, prekriti z nabrežinskim kamnom.

Vrt na Trgu Hortis bo pozimi (od 30. septembra) odprt med 7. in 19. uro, od 1. aprila pa od 6.15 do 21. ure.