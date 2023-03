Okoljsko srce Zelenih - Italijanske levice

V kavarni San Marco so se v soboto predstavili kandidati liste Zeleni - Italijanska levica za tržaško okrožje. Srečanja se je udeležil tudi senator Marco Boato, ki je spregovoril o Alexandru Langerju in ekološkem prehodu.

Kandidatka in nosilka liste Zelenih, zdravnica Tiziana Cimolino je predstavila ostale kandidate, in sicer Francesca Fotija, urednika revije People in soustanovitelja gibanja Possibile, Giado Haipel, naravoslovko in kulturno delavko, Mario Cristino Marzola iz vrst Italijanske levice s sindikalnimi izkušnjami na področju prevoznikov, politike po spolu in fotografske kulture, Guida Caufina, Mario Orel iz vrst socialistične stranke z izkušnjami na šolskem področju, študenta Morrisa Čoka ter podjetnika Franca Straina; zadnja dva sta predstavnika slovenske narodne skupnosti.

»Glede na vse težave, ki jih ima dolinska občina, med drugim tudi s Siotom, ki načrtuje še dodatne kogeneracijske postaje vse do Avstrije, ter probleme, ki jih ustvarjajo okolju gradbišča 2TDK, se mi zdi primerno in pravzaprav nujno, da skušam prispevati svoje, da se kaj spremeni zakonsko in glede na okoljevarstvene predpise,« je povedal Strain iz vrst Zelenih. Če lahko vsak v svojem ožjem okolju kaj postori, da izboljša stanje oz. prepreči hujše, je že nekaj, je ocenil, saj kakovost življenja vseeno nekaj velja.

Morris Čok se včeraj ni odzival na telefosnke klice.

Kandidati so na srečanju predstavili prioritete, za katere si bodo prizadevali, pri čemer so izstopali zlasti okolje, delo in zdravje.

Naj zabeležimo nekaj najpomembnejših točk volilnega programa, ki so jih izpostavili: v prvi vrsti je to zdravstvo, ki mora biti v deželi javno, brezplačno in kakovostno; prevozi, ravno tako bi morali biti brezplačni, železnica pa bi morala nadomestiti cestni prevoz; izobraževanje, pri čemer si prizadevajo za pravice do študija z odpravo univerzitetne šolnine in znižanjem najemnin; potem je še varna in dobra zaposlitev oz. boj proti izkoriščanju in diskriminaciji na podlagi spola; okolje, z bojem proti podnebnim spremembam in spodbujanjem krožnega gospodarstva oz. obnovljivih virov energije; pa še pravice oz. zaščita naravnih in državljanskih pravic ter povečanje naložb proti kulturni revščini.