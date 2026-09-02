Okrepili bodo obrambo pred kibernetskimi napadi

Zaščita zdravstvenih podatkov in varnost informacijskih sistemov postajata vse pomembnejši področji tudi v zdravstvu. Policija in zdravstveno podjetje Asugi sta zato včeraj podpisala protokol o sodelovanju, katerega namen je okrepiti varnost zdravstvene infrastrukture, zaščititi občutljive podatke ter zagotoviti neprekinjeno delovanje zdravstvenih storitev. Dogovor sta na sedežu kvesture podpisala generalni direktor Asugija Antonio Poggiana in šefica centra za kibernetsko varnost FJK Michela Sambuchi. Podpisa protokola seje udeležila tudi kvestorica Lilia Fredella. Pri Asugiji sicer poudarjajo, da do zdaj niso imeli večjih težav zaradi hekerskih napadov. Podpis protokola zato ni odziv na konkreten kibernetski napad, temveč predvsem preventivni ukrep. Z njim želijo izboljšati pripravljenost zdravstvenega sistema na morebitne napade ter zagotoviti hiter in usklajen odziv, če bi do njih prišlo.

»Kibernetska varnost ni samo tehnološka zaščita, temveč neposredno zadeva osebne podatke in zdravje vsakega izmed nas,« je poudarila kvestorica Fredella. Po njenih besedah je zato varovanje informacijskih sistemov pomembno za vse državljane.