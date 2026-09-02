Pri Bonetih je včasih ni, v Škrljah je vroča

Suša in vročina sta med letošnjim poletjem povzročili in še povzročata pisano paleto težav, povezanih z vodno oskrbo. Pri Bonetih v doberdobski občini zmanjka pitne vode, ko jo gasilci črpajo na križišču z državno cesto št. 55 za gašenje požarov. VŠkrljah v severnem delu Sovodenj priteče iz pip vroča voda, ki včasih tudi ni ravno čista. V Števerjanu pogrešajo namakalni sistem, brez katerega vinogradništvo zelo trpi.

Civilna zaščita je v prejšnjih dneh poslala vsem občinam pismo, s katerim jih je opozorila, da se je Dežela Furlanija - Julijska krajina odločila popisati težave, do katerih je med poletjem prihajalo pri oskrbi s pitno vodo in z namakanjem. Občine imajo nalogo, da do 6. septembra odpošljejo zbrano gradivo Deželi Furlaniji - Julijski krajini, ki ga bo nato uporabila v okviru postopka za razglasitev izrednega stanja.

Na Občini Doberdob so se odločili, da bodo prisluhnili neposredno občanom, ki imajo tako še danes in jutri čas, da pošljejo na naslov protocollo@com-doberdo-del-lago.regione.fvg.it dopis, v katerem opišejo svoje težave s pomanjkanjem vode, nizkim pritiskom ali prekinitvami oskrbe.

Skozi pipe priteče tudi rja

Župana Petra Ferfoglio so v prejšnjih dneh osebno seznanili s težavami, do katerih prihaja pri Bonetih v Dolu in so vezane na dotrajanost vodovodnih cevi. Pred nekaj leti so zamenjali glavno vodovodno cev, ki je speljana skozi Dol; pri Bonetih doseže križišče z državno cesto št. 55 in z njeno postavitvijo so v glavnem rešili težave, ki so jih pred tem imeli s pritiskom.

Vse ostale cevi, po katerih se pri Bonetih voda pretaka do hiš, pa so stare, postavljene so bile v letih 1963 - 1964. Med požari na Krasu, ki jih je bilo tudi med letošnjim poletjem kar nekaj, gasilci večkrat polnijo svoje cisterne tudi ob križišču pri Bonetih, vendar takoj zatem zmanjka pitne vode v celem zaselku. Ko zaključijo s točenjem, pritisk dobesedno strese stare vodovodne cevi, ki so še železne in torej zarjavele. Ponoven dotok vode odnese s sabo rjo, ki nato priteče iz pip prebivalcev Bonet. Rja pri tem zamaši vse filtre, ki so vgrajeni v pipe, tako da jih morajo domačini vsakič odstraniti in temeljito očistiti. Da se izognejo čiščenju, morajo po prekinitvah oskrbe točiti vodo skozi pipo na dvorišču in čakati, dokler ne priteče spet čista voda. Vsakič porabijo po več sto litrov vode, ki jo morajo nato seveda plačati. Tovrstne težave so se prvič pojavile med požari leta 2022, ko so gasilci večkrat točili vodo v svoje cisterne na križišču pri Bonetih.

Do rešitve z večjim dotokom

Do težav je med poletjem prišlo tudi v Škrljah v severnem delu Sovodenj. Domačin je podjetje Irisacqua opozoril, da iz pip priteka vroča in včasih tudi ne ravno čista voda. Odgovorili so mu, da so za težave odgovorne vodovodne cevi, ki so vkopane na površju in se ob visokih temperaturah in pregretih tleh tudi same segrejejo. Do tovrstnih težav še posebej prihaja v predelih vasi, kjer je malo gospodinjstev, zaradi česar je poraba vode nižja.

Na podjetju Irisacqua so napovedali, da bodo težave rešili s povečanjem pretoka vode po vodovodnih cevi, kar bodo dosegli s povečanjem dotoka do nekaterih industrijskih obratov. Sovodenjska podžupanja Alenka Florenin pojasnjuje, da bodo Deželo FJK opozorili na omenjene težave in hkrati izvedli še vrsto preverjanj za ugotovitev morebitnih drugih nevšečnosti.