Okužena varovanka doma za ostarele umrla

Sedeminosemdesetletna varovanka doma za starejše občane Casa Serena v Trstu, ki je bila okužena s koronavirusom covid-19, je umrla, je sporočil deželni odbornik za zdravstvo Riccardo Riccardi.

Žensko so v petek zvečer hospitalizirali zaradi pljučne bolezni, za katero je bolehala, preventivno pa so jo testirali še za koronavirus in ugotovili, da je okužena. Najprej je prispela vest o njeni smrti, ni pa bilo jasno, če jo je povzročil virus ali kaka druga zdravstvena težava. Naposled je podpredsednik deželne vlade Riccardi na televizijskem omrežju Telequattro pojasnil, da smrti ni povzročil koronavirus, pač pa hujša abdominalna težava.

Zdravstveno osebje, ki je prišlo v stik s pokojnico - gre za 15 zdravstvenih delavcev - bo iz preventivnih razlogov v izolaciji na domu.