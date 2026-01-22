Olimpijski ogenj bo jutri razsvetlil Trst

V Trstu je vse nared za prihod olimpijske bakle. Olimpijski ogenj bo jutri predvidoma ob 19.30 zažarel na Velikem trgu. Štafetni tek se bo začel pred nekdanjo postajo lokalne policije v Miramarskem drevoredu 65 (ob 17.44). 42 nosilcev bakle bo z ognjem potovalo osem kilometrov in približno dve uri. Pot jih bo vodila od Miramarskega drevoreda skozi središče Trsta, do Sv. Jakoba in Elizejskih poljan, zadnja postaja bo Veliki trg, kjer se bo družabni program začel že ob 17.30.

Furlanija - Julijska krajina predstavlja 20. regijo, ki jo je do zdaj že obiskala olimpijska bakla. Štefeta z baklo za olimpijske igre Milano - Cortina 2026 se je začela v Rimu prve dni decembra, njena pot pa bo dolga skupno 12.000 kilometrov, trajala pa bo 63 dni, preden bo 5. februarja, dan pred slovesnostjo ob odprtju na nogometnem stadionu San Siro, prispela v Milano.

Podrobnosti tržaške etape so predstavili včeraj v reprezentančnem salonu Mestne hiše. Program in prometno ureditev sta predstavili odbornici Elisa Lodi in Caterina de Gavardo, z njima pa sta bila tudi poveljnik lokalne policije Walter Milocchi in predsednik mestnega prevoznika Trieste Trasporti Maurizio Marzi. Oba sta zagotovila, da so pri njih dobro pripravljeni na dogodek, ki bo vsekakor ohromil promet, a ulic zaradi štafete ne bodo zapirali, avtobusi pa bodo imeli začasne obvoze. Milocchi je spomnil, da bo za varnost in nemoten potek dogodka skrbelo 60 mestnih redarjev, na pomoč bo priskočilo ravno toliko članov civilne zaščite. Poveljnik je sicer pozval Tržačane, naj se kljub temu z avtomobili ne odpravljajo v mesto, če to ni zares nujno. Marzi pa je zagotovil, da bodo avtobusi imeli obvoze, ki potnikov ne bodo preveč oškodovali.