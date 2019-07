Omizje za zaprta šolska poslopja

V zvezi z gropajsko šolo sta se včeraj oglasila tudi tržaška občinska svetnika Valentina Repini (Demokratska stranka) in Igor Svab (DS-SSk). »Glede na dolgoletne in boleče zgodbe zapuščenih šolskih poslopij, kjer se je nekoč odvijal pouk v slovenskem jeziku in ki so kot šolske institucije mednarodno zaščitene, je nujno poiskati primerne rešitve v najkrajšem času. Nesprejemljivo je, da se šola Gregorič-Stepančič pri Sv. Ani nahaja v zanemarjenem stanju, v šoli v Gropadi pa bodo urili pse, brez predhodnega dogovora s predstavniki manjšine,« piše v tiskovnem sporočilu.

»Z namenom, da se pripravi ustrezen načrt glede vseh zaprtih šolskih poslopij na Tržaškem, bova ponovno pobudnika širšega omizja s krovnima organizacijama SKGZ in SSO, kot predstavnicama civilne družbe, in Generalnim konzulatom Republike Slovenije. Nujno je, da se premaknemo z mrtve točke in da se dodelan načrt predstavi v čimkrajšem času županu Občine Trst,« menita občinska svetnika.