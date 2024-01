Omogočili jim bodo študij s pogledom na morje

Dijaki nižje srednje šole Guido Corsi bodo od ponedeljka šolo obiskovali v novem, v ta namen začasno urejenem poslopju na četrtem pomolu. Kot se je napovedovalo, bodo namreč njihovo šolo v Ulici Sant’Anastasio temeljito prenovili zaradi potresne in požarne varnosti. V začetku letošnjega šolskega leta je zato tržaška občina začela z obnovo prostorov v nekdanjem skladišču 1 na četrtem pomolu, kamor so v nekaj mesecih nameravali preseliti šolarje. To jim je tudi uspelo. Poslopje je nared, da v ponedeljek, po koncu božično-novoletnih počitnic, sprejme več kot 300 dijakov, njihove profesorje, tajništvo in ravnatelja.