»Onesnaženje pogojuje prihodnost«

Maurizio Fogar iz krožka Miani je bil pripravljen voditi volilno kampanjo kot županski kandidat liste Zeleni Trst oz. Trst, a se je nato odločil sprejeti miljski izziv, kot kandidat liste Muggia (Milje), ki je prav tako nastala kot upor proti načrtu tople valjarne družb Danieli in Metinvest pri Orehu. Sam meni, da je brezpredmetno razpravljati o prihodnosti, o kolesarskih stezah in trajnostni mobilnosti, če bodo blizu Milj res zgradili jeklarno (tako jo sam imenuje), v zalivu pa z bagranjem dvigali blato s strupenimi snovmi, ki so jih iz železarne in drugih obratov v desetletjih zmetali v morje.

Kako je nastala vaša občanska lista?

V Miljah smo priredili več zelo obiskanih javnih skupščin, na katerih je bil govor o jeklarni (to je pravo ime za tovarno, ki jo načrtujejo pri Orehu). Ljudje so zaskrbljeni, ker bo ta obrat povzročil nepopravljivo okoljsko škodo, cene bližnjih nepremičnin bodo padle, v njem pa ne bodo zaposlili nobenega Miljčana. Iskali bodo visoko kvalificirano osebje, poleg tega pa mislite, da Ukrajinci ne bodo pripeljali svoje, cenejše delovne sile? Ljudje so tudi spraševali, kako naj ravnajo na volitvah. Ena možnost bi lahko bil kolektivni bojkot: ko bi se volitev recimo ne udeležili dve tretjini upravičencev, bi bilo sporočilo jasno. Na četrti skupščini s 400 prisotnimi pa so se z dvigom rok opredelili za ustanovitev občanske liste. Na naslednjih dveh zborovanjih je bil izglasovan program, ki vsebuje še marsikaj, med drugim nasprotovanje bagranju po morskem dnu v zalivu. Marsikdo me je medtem spodbujal, naj kandidiram v Miljah, a sem sprva to možnost odklonil. Do zasuka je prišlo v začetku avgusta, ko je minister za gospodarski razvoj Giancarlo Giorgetti v Trstu naznanil, da valjarna bo. To me je prepričalo, da stopim v volilni boj v Miljah.