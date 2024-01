Openci želijo ustvariti življenje na Marsu

Pust se bliža z že zelo naglimi koraki in zahteva, da skupine, ki pripravljajo vozove, še bolj vneto delajo, da bi jih zaključile pravočasno. To velja še bolj za tiste, ki se bodo povork udeležili že ta konec tedna. Openska pustna klapa, ki smo jo obiskali minuli četrtek, bo v soboto sodelovala na sprevodu v Červinjanu, v nedeljo pa v Gorici. Vrhunec bo za openske pustarje seveda naslednjo soboto Kraški pust, ko se bodo z množico 150 mask sprehodili po domačih vaških ulicah.

Navdih za letošnji voz so Openci črpali iz načrtov Elona Muska, da bi ustvaril življenje na Marsu. Sami bodo pri tem uspešnejši od južnoafriškega milijarderja, saj se bo veliki četi astronavtov/legionarjev uspelo prebiti do Marsa, kjer bodo našli marsovce, ki pa si ne želijo, da bi se tja naselili ljudje. »Ker ne vemo, kakšni so marsovci in če sploh obstajajo, smo jih stilizirali po svoje. Openski marsovci so nekoliko podobni hobotnicam,« je pojasnil Matija Furlan, ki skupaj s prijatelji že več mesecev preživlja pod šotorom pri Prosvetnem domu, kjer nastaja pustni voz. Pustarji, ki bodo hodili ob openskem vozu, se bodo našemili v astronavte, nekateri pa tudi v marsovce, je dopolnil Niko Trento.

