Novo šolsko leto prinaša novosti in povečano skrb za jezik

Z današnjim začetkom pouka še na večstopenjskih šolah Opčine in Vladimir Bartol bo šolsko leto 2026-2027 steklo na vseh tržaških šolah s slovenskim učnim jezikom vseh stopenj. Nekateri so namreč šolski prag prekoračili že v ponedeljek, drugi včeraj. Z ravnatelji posameznih večstopenjskih šol smo se pogovorili o letošnjih novostih.

Med najpomembnejšimi novostmi, ki jih prinaša novo šolsko leto, so nove nacionalne smernice za vrtce, osnovne šole in prvostopenjske srednje šole. Italijansko ministrstvo za izobraževanje s smernicami na novo opredeljuje učne programe, med drugim s poudarkom na osnovni pismenosti ter z uvajanjem zgodnejšega pristopa do digitalnih tehnologij in umetne inteligence v šolskem okolju. Poleg tega je v dokumentu s smernicami poudarek na sodelovanju med šolo in družino ter na medsebojnih odnosih, empatiji in spoštovanju sočloveka.

Na slovenskih šolah predstavlja pomemben izziv tudi krepitev slovenskega jezika, na nekaterih se bodo v ta namen tesneje povezali z matično državo in prirejali čezmejne dejavnosti.