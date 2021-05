Operna hiša Verdi spet vabi obiskovalce

Orkester v parterju, zbor na odru, novinarji v ložah, tako je v tržaškem opernem gledališču Verdi potekala novinarska konferenca, ki je včeraj naznanila ponoven zagon dejavnosti in napovedala program za prihodnjih dvanajst mesecev. Kot je povedal intendant Stefano Pace, je še mnogo odprtih vprašanj: zaenkrat bo lahko gledališče sprejelo le do 500 poslušalcev, če in ko se bo slika spremenila, pa bo zmogljivost lahko narasla, torej ni bilo mogoče razpisati abonmajev do konca tekočega leta in za vse predstave bodo na voljo vstopnice, ki jih bo blagajna začela prodajati 31. maja.

Predstavitev se je začela z Uverturo iz Rossinijevega Seviljskega brivca pod vodstvom dirigenta Yurija Yamasakija, nato je stopil na oder generalni direktor Antonio Tasca, ki je dejal, da je v tem trenutku načrtovanje za eno leto vnaprej kar pogumno dejanje, s katerim gledališče dokazuje svojo voljo po preživetju. Program je predstavil umetniški vodja Paolo Rodda, začel se bo 12. junija z Rossinijevo Stabat Mater v spomin na žrtve Covida – dirigiral bo Valerio Galli, od 25. junija do 3. julija bo šestkrat na odru Traviata, ki jo bo vodil Michelangelo Mazza, v naslovni vlogi pa bo pela Ruth Iniesta. Tako Traviata kot Labodje jezero, ki bo na odru od 13. do 18. julija s šestimi predstavami, sta bila na programu odpadle lanske sezone, Rodda pa je kot presenečenje napovedal Leharjevo Veselo vdovo ( od 23. do 27. julija).

21. januarja 2022 se bo odprla abonmajska operna in baletna sezona z opero Amorosa presenza, ki jo je spisal Nicola Piovani, dobitnik oskarjevega kipca za filmsko glasbo. Skladatelj je tudi stopil na oder, ker v teh dneh potekajo vaje, ter izrazil svoj pogled na sodobno glasbo.