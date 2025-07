Opij so skrili v zidake in sintetično smolo

Tržaški finančni policisti in cariniki so v tržaški luki zasegli trideset kilogramov opija. Droga je v Trst s tovornjakom pripotovala iz Iraka, namenjena pa je bila na nizozemsko. Opij so neznanci skrili v zidake oziroma kose sintetične smole. Na prvi pogled se je zdelo, da tovornjak prevaža razstavljene okrasne kamine. A temu ni bilo tako.

Tovornjak je v tržaško pristanišče priplul na trajektu iz turške luke Mersin. Finančni policisti in cariniki so prečesali tovor. Našli so kup zidakov, ker so se jim zdeli sumljivi, so jih razstavili in odkrili, da se v njih skriva opij, zavit v plastično folijo. Mamila so se skrivala tudi v zabojih s sintetično smolo. Tihotapci so opij zelo spretno skrili, vsak zidak so izdelali po meri, da so vanj lahko stlačili točno določeno količino opojnih sredstev.

Finančni policisti in cariniki so ugotovili, da je bilo blago namenjeno na Nizozemsko, prevzelo naj bi ga tamkajšnje logistično podjetje. Na dokumentih je bilo navedenih tudi nekaj lažnih imen ljudi, ki bi morali prevzeti dragoceni tovor. Finančna policija preiskuje, kdo se skriva za tihotapljenjem mamil, kdo je opij poslal na Nizozemsko in komu je bila droga resnično namenjena.