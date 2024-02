Opozicija v Miljah nasprotuje širjenju predora

Miljska levosredinska opozicija želi izvedeti več podrobnosti o namerah župana Paola Polidorija glede širitve predora, ki gre skozi staro mestno jedro. Zato je pet mestnih svetnikov vložilo zahtevo po sklicu izredne seje mestnega sveta, kar naj bi župan zavrnil. Svoja stališča so pobudniki sklica seje predstavili na včerajšnji novinarski konferenci pod Mestno hišo.

Maurizio Fogar (Lista Milje) je opozoril, da je dolžnost župana v roku dvajsetih dni po vložitvi prošnje sklicati izredno sejo. To, da se Polidori požvižga na prošnje opozicije, je označil za primer »institucionalnega fašizma.« Za Fogarja je nujno, da mestne oblasti na seji predstavijo načrt širitve predora in nove prometne ureditve, o katerem se brez javne debate govori že 15 mesecev, za projekt pa naj bi šlo 20 milijonov (iz deželne blagajne). Opozicija bi na seji rada postavila tudi nekaj vprašanj občinskemu direktorju oddelka za naložbe.

Roberta Tarlo (Meio Muja) je dejala, da imajo dokaze, da se župan načrtno izogiba soočenju glede širitve miljskega predora. Opozorila je, da gre za projekt, ki bo vsaj za dve leti otežil življenja Miljčanov. »Mi smo o tej temi poskusili govoriti preko svetniške pobude in komisije za transparentnost, a vse zaman. To, da nam župan maha pod nosom s papirji, na katerih piše, da je predor vstavil v volilni program, ne pove nič, saj se večina volivcev ne spušča v podrobnosti teh,« je dejala mestna svetnica.

Fogar je v nadaljevanju dejal, kako bodo ukrepali, če bo župan vztrajal pri tem, da ne skliče izredne seje. »Obrnili se bomo na pristojne organe, na prefekturo, in opozorili na nepravilnosti, ki se dogajajo v miljski občini. Ne razumem, zakaj se Polidori boji razprave, če je prepričan, da ima prav,« je bil kritičen Fogar.

Sergio Filippi (Comitato Noghere, No Laminatoio) je Polidorjevo vedenje označil za prepotentno. »Vsi delamo v dobro Milj. A s to razliko, da ima vsak svojo vizijo. Prav zato je prav, da soočimo poglede in poiščemo srednjo pot,« je izpostavil mestni svetnik.