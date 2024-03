Organi pregona bodo jutri na Tržaškem izvajali poostrene kontrole

V četrtek, 28. marca, bodo tržaški policisti skupno s kriminalisti iz Padove in finančnimi policisti z izurjenimi psi opravljali poostrene kontrole v več ključnih točkah na cestah in v nekaterih množično obiskanih središčih. Napovedali so, da jih bodo med drugim izvajali v krožišču nekdanje pokrajinske ceste št. 15, v krožišču v Ulici Saline in v nakupovalnem središču Montedoro ter na nekdanji pokrajinski cesti št. 1 na zahodnem Krasu in na državni cesti št. 14. Poostren nadzor bo med drugim potekal tudi v Valmauri, v nakupovalnem središču Torri d’Europa, v Ulici Flavia in v Ulici Brigata Casale ter pri t.i. parkirišču Belvedere na Obalni cesti in pri Miramaru. Policisti na kolesih pa bodo nadzorovali varnost v Ljudskem vrtu, so še sporočili.