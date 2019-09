Orientalski sršen koloniziral Trst

Orientalskega sršena (Vespa orientalis) doslej še nismo srečali v krajih severneje od Rima ali Splita. Danes pa so ga izsledili tudi v Trstu, kakor poročajo iz naravoslovnega mestnega muzeja. Žuželka običajno namreč prebiva na območju Jugozahodne Azije in Severne Afrike ter na Madagaskarju in delih Južne Evrope, sicer pa so jo že zagledali tudi na jugu Balkana in pa v južni Italiji.

Kako pa je orientalski sršen prispel v Trst? Najverjetneje je za selitev kriv pristaniški promet. O prvih »neobičajnih« sršenih so namreč Tržačani opozorili vodstvo muzeja že avgusta lani, vendar je kazalo, da gre le za nekaj redkih žuželk, ki so jih v istem obdobju videvali med tovori v Genovi, Londonu in Bruslju, kjer zime niso preživeli. V Trstu pa je – kot kaže – sršen kljuboval zimi, ki je bila resnici na ljubo dokaj zmerna in brez zmrzali. Preživelo naj bi več družin.