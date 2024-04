Po spletu naročil kilogram marihuane

Tržaški policisti so 19. marca zasegli 1030 gramov marihuane in ovadili na prostosti 28-letnega Tržačana zaradi posesti z namenom razpečevanja mamil. Na podlagi izsledkov preiskave, opazovanj in zasledovanj so prestregli paket, ki je prispel iz Španije in je bil namenjen omenjenemu moškemu. Prejemnika so ustavili in ga preiskali, prav tako so preiskavo opravili na njegovem domu. Ugotovili so, da je mamilo kupil v Španiji na družbenem omrežju telegram in da ga je nameraval zaužiti s skupino prijateljev. Policisti so marihuano in njegov mobilnik zasegli.