Tudi tu lahko pomagamo

Tudi v Italiji je mogoče darovati in s tem pomagati družini Sulich - Pipan, ki se v Avstraliji bori proti smrtonosni bolezni. Ne več samo s pologom preko spletne platforme gofundme.com, temveč tudi na bančnem računu pri Zadružni kraški banki.

Vest, da sta dveletna dvojčka Leonardo in Samuele Pipan v smrtni nevarnosti, se je hitro razširila tudi na Tržaškem (o njej smo obširneje poročali v torkovi izdaji dnevnika). Malima dečkoma so zdravniki v Avstraliji, kamor sta se njuna mama in očka, Tržačanka Irene Sulich in Matteo Pipan iz Samatorce, pred časom preselila, diagnosticirali sindrom HLH (hemofagocitna limfohistiocitoza). Gre za redek in zelo nevaren sindrom, ki sedaj ogroža življenje malih bolnikov. Edino rešitev zanju trenutno predstavlja presaditev kostnega mozga. Zato sta starša v avstralskih medijih apelirala na javnost, v upanju, da bi našli kompatibilnega darovalca.

Marvin Pipan, stric svetlolasih dvojčkov, pravi, da je verjetnost, da bi dobili kompatibilne darovalce v Furlaniji - Julijski krajini morda celo večja kot v Avstraliji, saj starša obeh otrok izvirata iz teh krajev. Zato poziva mlade (darovalci morajo imeti od 18 do 35 let), da se odločijo za to altruistično dejanje, ki lahko reši številna življenja.

Za informacije o tem, kako lahko darujemo kostni mozeg oziroma krvotvorne matične celice, se lahko obrnemo na društvo ADMO, ki tudi v Furlaniji - Julijski krajini promovira to prakso. Informacije so na voljo na njihovi telefonski številki 388 6368656 ali na spletni strani admofvg.it.

Za vse, ki bi radi pomagali Leonardu in Samueleju, pa je stric Marvin na njuno ime odprl račun pri Zadružni kraški banki (Iban: IT98 A089 2802 2000 1000 0052 974). Njuna starša sta se, zato da lahko v teh težkih časih čim bolj stojita ob strani otrokoma, morala odpovedati zaposlitvi.