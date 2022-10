»Orožje ne prinaša miru, ampak samo novo trpljenje za prebivalstvo, zato si želimo, da bi v vojni, ki divja med Ukrajino in Rusijo, zmagal mir. Naš predlog je zato preprost in logičen – nujno se je treba lotiti pogajanj in sklicati mednarodno mirovno konferenco.« Organizatorji današnjega shoda za mir pri Stari mitnici – odbor Trst za mir in proti vojnam ob podpori sindikata CGIL, SKP, Zdaj Trst, Zeleni, Open FJK, odbora Danilo Dolci, društva Tina Modotti, združenj Salaam otroci oljke, Bioest in drugih – so pod dežjem drug za drugim potrdili bližino prebivalstvu, ki ga je vojna močno prizadela. Za mir torej in ne v podporo napadenega ali napadalca, so dejali.

»Za mir, za katerega poziva samo papež Bergoglio – nismo namreč dočakali nobenih političnih ukrepov v tej smeri ne s strani držav in niti ne s strani mednarodnih institucij in diplomacij,« so ugotavljali in dodali, da bi bilo nujno, da naša država, Evropa in Združeni narodi naredijo vse, kar je v njihovih močeh za spodbujanje pogajanj. Pa smo žal še vedno priča človeškemu trpljenju, uničevanju življenj, domov, bolnišnic in šol. Seganje po orožju in pošiljanje orožja na bojno polje ne ponuja rešitve, pač pa ustvarja dodatno nasilje. Ravno tako delujejo sankcije, ki vojno le podaljšujejo, so si bili edini. »Potrebna je reakcija, brez inertnosti pred zločinom.«