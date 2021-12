Osemdesetletnica ustrelitve z grenkim priokusom

Osemdeset let je preteklo, odkar so 15. decembra 1941 Viktor Bobek, Ivan Ivančič, Simon Kos, Pinko Tomažič in Ivan Vadnal, obsojeni na drugem tržaškem procesu, podlegli fašističnimi strelom na openskem strelišču. Spomin na dogodek dolga desetletja ohranjajo množične proslave, govori, borčevske pesmi, žalostinke, recitacije in vztrajnost tistih, ki jih kljub ostrim temperaturam pot neštete nedelje popoldne vedno znova vodi na Pikelc. Osemdesetletnica tragičnega dogodka bi zato kljub vztrajnosti pandemije težko bila neobčutena.

Borčevske organizacije VZPI-ANPI, ANED in ANPPIA v sodelovanju s Tržaškim partizanskim pevskim zborom Pinko Tomažič, knjižnico Pinko Tomažič in tovariši, SKD Tabor in osnovno šolo Pinka Tomažiča iz Trebč, so zato letos pripravile bogatejši niz dogodkov, ki bo svoj vrhunec dosegel v nedeljo ob 15. uri s tradicionalno svečanostjo. Osrednja govornika bosta predsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije Marjan Križman in podpredsednik VZPI-ANPI Carlo Ghezzi. Dogajanje se bo kasneje preselilo v Prosvetni dom, kjer bo ob 17. uri na vrsti gledališka predstava Slovenskega stalnega gledališča Bidovec - Tomažič: tovarištvo.