Osemdesetletnik priznal vandalsko dejanje

Lokalni policisti so zaradi vandalskega dejanja ovadili 80-letnega moškega. Pred nekaj tedni se je namreč starejši gospod spravil na parkiran avtomobil v okolici Sv. Vida in s koničastim predmetom podrsal celo njegovo stranico. Lastnik prevoznega sredstva je to vandalsko dejanje opazil z okna svojega stanovanja, zato je z mobilnim telefonom posnel dejanje. Ko je lokalni policiji prijavil moškega, ji je kot dokaz oddal tudi videoposnetek.

Redarji so med preiskavo zbirali več podatkov, na podlagi videoposnetka in drugih zbranih informacij pa so ugotovili, da bi lahko vandal bil 80-letni moški, ki so ga prijavili zaradi domnevnega vandalskega dejanja. Starejšega gospoda so nato zaslišali na policijski postaji v Ulici Revoltella, kjer je ta priznal kaznivo dejanje.

Moškega so lokalni policisti zato ovadili zaradi povzročitve večje škode.