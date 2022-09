Osmice zadovoljne z izkupičkom

Osmice so na Kraški ohceti skrbele za to, da tisti, ki so Dano in Ivana pospremili na skupno življenjsko pot, iz Repna ne bi odšli lačni ali žejni. Občina Repentabor in zadruga Naš Kras oziroma zasebniki so priskrbeli prostore, Nogometni klub Kras, društvo Kraški dom ter smučarska kluba Devin in Brdina pa so – poleg domačih osmičarjev – obiskovalcem ponujali hladno pijačo in kraške specialitete.

QR kode s štirijezičnim menijem z opisi jedi in fotografijami ter brezstično plačevanje. Pri Smučarskem klubu Brdina so na Trobčevi domačiji poskrbeli za tehnološko posodobitev. Kot je dejal predsednik kluba Andrej Don, so na tak način razbremenili blagajno in razredčili vrsto strank.

Na glavnem repenskem trgu je dobrote z žara in hladno pijačo ponujal Nogometni klub Kras. Čevapčiče je tam v soboto pekel sam slovenski predsednik Borut Pahor. »Stranke so popile okoli 2000 litrov piva, spekli smo 900 kilogramov mesa,« je razložil predsednik kluba Goran Kocman.

Poleg hladnih jedi in narezka so pri Smučarskem klubu Devin ponujali tudi klobase z zeljem in ocvrtega piščanca, ki je bil med strankami še posebej priljubljen. Napore je poplačalo veliko število strank. »V petek je bilo dosti obiskovalcev, v soboto dvakrat več, v nedeljo pa še enkrat toliko.«

Tempelj kuhanih štrukljev. Tako bi lahko opisali osmico kulturnega društva Kraški dom, kjer je med 15 in 20 žensk hkrati mesilo, valjalo, zavijalo in kuhalo orehove štruklje. Zanje so porabili 150 kilogramov moke, 100 kg orehov, 80 kg skute, 15 kg rozin, 10 kg kvasa ter 400 jajc.»Brez štrukljev ni ohceti,« je bila jasna duša ohceti Vesna Guštin, ki si želi, da bi »najboljšo tradicionalno sladico na Krasu« skozi vse leto ponujale tudi druge restavracije.