Ostaja le še bankomat

S ponedeljkom zapira še zadnja bančna poslovalnica na Proseku, odtlej bo prebivalcem Proseka in Kontovela na voljo le še njen bankomat. Na sončen decembrski dopoldan smo se podali na Prosek, kjer smo med domačini poizvedovali o zaprtju in o spremembah, ki jih bo to povzročilo. Ocene so bile izključno negativne. Podružnica skupine Monte dei Paschi di Siena je bila, po zaprtju pred dvema letoma poslovalnice banke Unicredit, nekoč tržaške hranilnice, namreč zadnja bančna izpostava med Opčinami in Nabrežino. Pred banko srečamo gospoda Domenica, ki sicer ne živi na Proseku, temveč na Ulici Pucino nad Grljanom. Bankomata zavoda Monte dei Paschi se poslužuje redno, ko se poda na kosilo v Sežano. »Zaprtje je dokaj zgrešeno. Prosek je poznan po celem svetu, v ZDA pijejo več prosecca kot francoskih penečih vin,« nam pove v tržaščini.