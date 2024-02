Otipavala sta se po intimnih delih telesa

Lokalni policisti so v petek, 2. februarja - vest pa so sporočili šele danes -, v Ljudskem vrtu De Tommasini v dopoldanskih urah v straniščnih prostorih opazili dva moška, ki sta se stoječa ob pisoarjih otipavala po intimnih delih telesa. Medtem ko se je eden od njiju delal nevednega, je drugi poskusil pobegniti, kar pa so mu lokalni policisti preprečili, ker so ga prijeli. Pospremili so ju na poveljstvo, kjer so ju identificirali. Gre za 74-letnega B.W. in 53-letnega M.A.L.. Ovadili so ju na prostosti zaradi opolzkih dejanj z obteževalno okoliščino, da sta jih storila v kraju, kamor zahajajo mladoletniki, ki bi ju lahko opazili.

Nekaj dni kasneje so lokalni policisti v Ljudskem vrtu opazili mladostnika, ki se je, medtem ko je bil v družbi z vrstniki, sumljivo obnašal. Ko jih je zagledal, je poskusil pobegniti, lokalni policisti pa so ga zadržali. Med osebno preiskavo so odkrili, da ima pri sebi dva noža, ki so ju zasegli. Mladostnika so ovadili zaradi nezakonite posesti orožja.