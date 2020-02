Otroci so odpornejši, ker pogosto bolehajo zaradi različnih virusov

Čeprav smo poročali, da so bili z novim koronavirusom v Italiji okuženi prvi otroci, je število zbolelih otrok izredno nizko. O tem, zakaj so otroci tako odporni na novi koronavirus, so se v zadnjih tednih veliko ukvarjale tudi znanstvene revije. Jasnih odgovorov niso posredovale, so pa strokovnjaki v njih večkrat namignili, da se otroci lahko okužijo z novim koronavirusom tako kot odrasli, možnost, da bodo razvili bolezenske znake, pa je veliko nižja.

Za mnenje smo prosili tržaškega otroškega zdravnika Maura Stradija, ki je prepričan, da so otroci odpornejši, ker pogosto bolehajo zaradi različnih virusov, katerim pa se prilagajajo z izjemno hitrostjo. Sogovornik se je spomnil tudi sarsa in mersa, ki sta izbruhnila pred leti. »Tudi v primeru teh dveh virusov, ki sta bila veliko močnejša kot novi koronavirus, primerov obolelih otrok skoraj ni bilo. Kot pediater si to razlagam s tem, da se otroci pač hitreje prilagajajo novim virusom kot odrasli. Hitro postanejo tudi imuni,« je dejal pediater, ki misli, da novi koronavirus ni pretirano nevaren, je pa tudi precej manj usoden, kot sta bila sars in mers.

»Več o tem bodo seveda vedeli virologi. V tej fazi je pomembno, da ne ustvarjamo panike in da ne pozabimo, da lahko tudi okužba z novim koronavirusom kot vse virusne okužbe poteka brez kliničnih znakov ali pa so ti blagi, pojavi se lahko kratkotrajna bolezen, seveda pa je njen potek lahko tudi resen.

A do tega pride v glavnem pri starejših in tistih, ki že bolehajo za drugimi boleznimi,« je v pomirjujočem tonu dejal otroški zdravnik Mauro Stradi.