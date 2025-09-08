OZE NŠK začenja selitev v svetoivanski Narodni dom

Prve škatle z arhivskim gradivom Odseka za zgodovino in etnografijo pri NŠK bodo v torek zapustile dosedanji sedež v Ulici Montecchi 6 in se preselile na nov dom, v Narodni dom pri Sv. Ivanu. Dežela Furlanija - Julijska krajina je namreč izdala začasno uredbo, ki dovoljuje vstop v prostore za začetek prenosa gradiva odseka. Slednjemu je namreč konec avgusta zapadla najemniška pogodba in mora čim prej zapustiti prostore nad uredništvom Primorskega dnevnika. »Ključe smo kot fundacija od dežele pridobili 6. avgusta, čeprav se postopek prenosa lastništva dejansko še ni zaključil. Dokumentacija je sicer popolna, v teku pa so še zadnje poglobitve z davčnega vidika,« je povedal podpredsednik fundacije, odvetnik Walter Coren, ki začasno nadomešča predsednika Igorja Giacominija.

Kakor smo na straneh Primorskega dnevnika zabeležili že julija, je prenos lastništva od Dežele Furlanije - Julijske krajine na Fundacijo Narodni dom zahteval nekaj več časa od tega, kar so predvidevali. Od julija do danes so bili katastrski in zemljiškoknjižni podatki uspešno posodobljeni, zaključena je bila tudi zemljiškoknjižna parcelizacija in nared je tudi odločba o prenosu nepremičnine, za katero je zeleno luč prižgala tudi zemljiškoknjižna služba. Postopek pa bo moral še za trenutek mirovati, saj mora fundacija urediti še nekatere fiskalne aspekte, da bi bili stroški za davke ob prevzemu lastnine čim nižji oz. nični, je še zadnje korake obnovil Coren.

