Padla na pešpoti pri Dragi in si zlomila gleženj

Včeraj popoldne je sedem reševalcev gorske reševalne službe iz Trsta skupaj z gasilci posredovalo v bližini Drage na pešpoti številka 17. Tja jih je napotila deželna služba za nujno medicinsko pomoč Sores.

Na spolzkem terenu je namreč 30-letna pohodnica s Pordenonskega padla in si po vsej verjetnosti zlomila gleženj. Ko so prišli do nje reševalci, je bila že nekoliko podhlajena, zato so jo pokrili in jo na nosilih odnesli 500 metrov stran do ceste, od koder jo je rešilec odpeljal v katinarsko bolnišnico.