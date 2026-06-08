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Promet

Padriški predor bo spet zaprt

Od jutri do 18. junija predor ne bo prevozen v smeri Trsta oziroma Škofij

Spletno uredništvo |
Padriče |
8. jun. 2026 | 14:01
    Padriški predor bo spet zaprt
    Predor ne bo več prevozen od jutri ob 4. uri zjutraj( ARHIV )
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Italijansko cestno podjetje Anas je sporočilo, da bo padriški predor zaradi vzdrževalnih del spet zaprt v smeri Trsta oziroma Škofij. Predor ne bo prevozen od jutri ob 4. uri do poldneva v nedeljo, ko ga bodo za nekaj ur spet odprli. Ponovno ga bodo zaprli ob 4. uri v ponedeljek, 15. junija, dokončno ga bodo spet odprli v četrtek, 18. junija, ob 18. uri.

Vsi udeleženci v prometu bodo morali avtocestni priključek zapustiti pri izvozu Padriče, od koder bodo lahko nadaljevali pot po državni cesti št. 202.

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