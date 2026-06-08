Padriški predor bo spet zaprt

Italijansko cestno podjetje Anas je sporočilo, da bo padriški predor zaradi vzdrževalnih del spet zaprt v smeri Trsta oziroma Škofij. Predor ne bo prevozen od jutri ob 4. uri do poldneva v nedeljo, ko ga bodo za nekaj ur spet odprli. Ponovno ga bodo zaprli ob 4. uri v ponedeljek, 15. junija, dokončno ga bodo spet odprli v četrtek, 18. junija, ob 18. uri.

Vsi udeleženci v prometu bodo morali avtocestni priključek zapustiti pri izvozu Padriče, od koder bodo lahko nadaljevali pot po državni cesti št. 202.