Padriški predor do petka zaprt v smeri Moščenic

Družba Anas sporoča, da bo padriški predor na avtocestnem priključku od danes do petka, 9. oktobra, do 18. ure zaradi vzdrževalnih del spet zaprt v smeri proti Moščenicam. Vozila bodo pred predorom preusmerjali proti Bazovici.

Padriški predor družba Anas zaradi vzdrževalnih del zapira že od maja meseca, bodisi v smeri Trsta bodisi v smeri Moščenic. Zapore voznikom povzročajo veliko nevšečnosti, problematična je predvsem zapora v smeri Trsta, saj nastanejo na drugih bližnjih cestah, ki vodijo v Trst, veliki zastoji.