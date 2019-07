Palača Carciotti že tretjič na dražbi

Palača Carciotti gre 25. julija že tretjič na dražbo. Izhodiščna cena bo tokrat 14,9 milijona evrov, kar je skoraj osem milijonov manj od prve dražbe septembra lani. Za razliko od prvih dveh dražb naj bi Občina Trst tokrat govorila z resnim interesentom, ki si je v preteklih tednih z vodjo občinskega oddelka za javna dela Enrica Conteja ogledal nepremičnino in prosil - glede na to, da je palača spomeniško zaščitena -, če bi od spomeniškega varstva lahko prejel priporočilne splošne varstvene usmeritve in omejitve, ki bi jih investitor moral upoštevati pri prenovi. Na podlagi teh bi se odločal o nakupu.

Direktor dotičnega oddelka Conte je ugodil novemu interesentu. O njem nam sicer ni želel nič razkriti, je pa dejal, da bi podjetnik palačo Carciotti rad spremenil v hotel. Spomeniško varstvo je v preteklih dneh pripravilo podrobno poročilo o kulturno-varstvenih omejitvah, po katerih bi moral nov lastnik stavbe v primeru prenove ohraniti predvsem fasadne detajle na strani nabrežja.