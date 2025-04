Pametni zabojniki ne prepričajo uporabnikov

Do konca leta bo podjetje AcegasApsAmga, ki v Občini Trst skrbi za odvoz in odlaganje odpadkov, vse zabojnike za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov zamenjalo s t.i. tehnološko pametnimi. Prvih sto so v teh treh tednih že porazdelili na zahodnem in vzhodnem Krasu, dodatnih 300 pa jih še bodo; na celotnem tržaškem območju jih bomo do decembra prešteli več kot 3000. Gre za projekt, ki ga podjetje financira s sredstvi nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

Novosti spremljajo navadno dvomi in skrbi, zato so člani zahodnokraškega rajonskega sveta v četrtek zvečer v proseški Kulturni dom povabili predstavnike družbe Acegas, ki je v Občini Trst pristojna za odvoz odpadkov, da bi predstavili nove zabojnike. Ki jih bo od decembra mogoče odpirati le s kartico oz. z aplikacijo na telefonu. Komplicirano? Nikakor ne, so odgovorili v en glas.

Zaklenjeni zabojniki bodo le tisti za mešane komunalne odpadke – vsi ostali zabojniki za ločeno zbiranje, se pravi zabojniki za papir, plastiko, steklo in biološke odpadke bodo odprti in prosto dostopni. Če pridno ločuješ, je delež mešanih odpadkov minimalen , so povedali v en glas: na tak način želijo spodbuditi boljše ločevanje in torej njihovo predelavo in ponovno koristno uporabo.

Nekateri so se hudovali nad premajhno odprtino v zabojnikih. Novi zabojniki bodo treh vrst (240, 660, 1100 in 3200 litrov) in z večjimi odprtinami. Vsi so že danes opremljeni z računalniškim sistemom nadzorovanega dostopa, ki pa bo stopil v veljavo konec decembra. »Predvidoma septembra ali oktobra bo vsako gospodinjstvo dobilo pravilnik, dve kartici in dva dostopa do aplikacije za telefon, s katerimi bo potem lahko odpiral zabojnike - dovolj bo kartico prisloniti ekranu in zabojnik se bo odprl (danes se odpirajo s pritiskom gumba).« Omejitev pri odpiranju zabojnikov ne bo, le statistiko bodo glede tega beležili, pa še baterije na zabojnikih bodo »okolju prijaznejše in torej take, ki se jih ponovno polni.

Zbrani so izrazili več dvomov, in primis tistega, da bo tak način spodbudil še več divjega odlaganja ob cestah oz. v prosto dostopne zabojnike na ekoloških otokih - teh je premalo, so si bili edini zbrani. In kdo bo nadzoroval? Za to je pristojna okoljska policija, ki bo najbrž namestila več videokamer.