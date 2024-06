Papež bo v Trstu srečal vernike, akademike in migrante

Do tržaškega obiska papeža Frančiška manjka le mesec dni. Vatikanske oblasti so v četrtek sporočile nekaj podrobnosti o njegovem obisku, ki bo sklenil 50. Socialni teden italijanskih katoličanov. Frančišek bo sicer drugi visoki gost večdnevne konference, vsaj časovno gledano. Pred njim bo delegate 3. julija nagovoril italijanski predsednik Sergio Mattarella.

Frančišek bo v nedeljo, 7. julija, tržaško občinstvo nagovoril skupno trikrat, vključno s homilijo in angelovim češčenjem. V sporočilu za medije so vatikanski piarovci zapisali, da bo argentinski papež vzletel s helikopterjem iz Vatikana ob 6.30 in ob 8. uri prispel pred tržaško kongresno središče v Starem pristanišču. Tam ga bodo sprejeli bolonjski nadškof in predsednik Italijanske škofovske konference Matteo Maria Zuppi, nadškof Catanie in predsednik organizacijskega odbora Socialnih tednov Luigi Renna, tržaški škof Enrico Trevisi, predsednik Dežele Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga, tržaški prefekt Pietro Signoriello, tržaški župan Roberto Dipiazza ter generalni direktor zavarovalniške skupine Generali, upraviteljice kongresnega centra, Philippe Donnet.

Ob 8.30 bo papež srečal udeležence Socialnega tedna. Po uvodnih pozdravih kardinalov Zuppija in Renne bo tudi Frančišek nagovoril občinstvo v tržaškem kongresnem centru. Ko bo sklenil svoj govor, se bodo udeleženci posveta odpravili proti Velikemu trgu, Frančišek pa se bo srečal s tremi delegacijami. Prvi bodo ekumenski predstavniki, druga bo petdeseterica predstavnikov akademske stvarnosti, sledila bo še skupina migrantov in oseb s posebnimi potrebami.

Ob 10. uri se bo papež Frančišek z avtomobilom z odprto streho napotil proti Velikemu trgu, kjer bo ob 10.30 daroval slavnostno mašo. Tržaški škof Enrico Trevisi bo nagovoril občinstvo pred papeževim zaključnim blagoslovom. Po maši bo Frančišek odletel s helikopterjem s pomola Audace, v Vatikanu bo pristal okrog 14. ure.