»Trst je poklican k srečevanju različnih ljudstev«

Med tržaškimi verniki in laiki je še zelo živ spomin na obisk papeža Frančiška v sklopu lanskega 50. Socialnega tedna katoličanov. Frančišek je 7. julija lani priletel v Trst iz Vatikana, nagovoril delegate in potem daroval mašo na Velikem trgu, kjer se je zbralo približno 9000 vernikov.

V svojem nekonformističnem slogu je takrat na tržaško mestno nabrežje prispel eno uro pred začetkom maše in dodobra presenetil zbrane vernike, z manjšim vozilom se je tudi zapeljal med njimi, stiskal roke in poljubljal otroke. Med mašo, ki je bila kar slovensko obarvana, je Frančišek pohvalil Trst. Naše mesto predstavlja odprta vrata za migrante in utrujene ter je poklicano k temu, da se v njem srečujejo različna ljudstva, je dejal papež. Potrebna je vera, ki naj pomete z egoističnim preračunavanjem, je dejal papež v pridigi, ki je pozvala k ogorčenju in škandaliziranju ob prisotnosti krivic in revščine, saj se Bog skriva v temnih kotih tudi tržaškega mesta. Papež Frančišek je pri tem tržaško Cerkev pozval, naj nadaljuje s prizadevanjem za širjenje evangelija upanja zlasti za tiste, ki sem prihajajo po balkanski poti, da bi se lahko vsi imenovali bratje.

Njegov drug odmeven obisk v Furlaniji - Julijski krajini je bil kronološko gledano prvi. Leta 2014 je v Redipulji daroval mašo ob stoti obletnici začetka prve svetovne vojne in se na simbolnem kraju spomnil smrti in pustošenja, ki jo je vojna prinesla v te in druge kraje po svetu.