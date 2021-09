Par v avtomobilu skrival pol kilograma hašiša

Lokalni policisti iz Trsta in Milj so v skupni akciji v Miljah pretekli petek prestregli avtomobil, v katerem je par skrival mamila. Na poziv policistov, naj se ustavita, je voznik pritisnil na plin in poskusil pobegniti, kar pa mu ni uspelo. Med legitimacijo sta bila voznik in sopotnica zelo nemirna, kar se je lokalnim policistom zazdelo sumljivo. Eden od njiju je naenkrat poskusil neopazno skriti kartonasto škatlo pod drugi parkirani avtomobil, pri čemer pa so ga lokalni policisti opazili. V škatli so našli zavojček z drogo. Kasneje se je izkazalo, da je šlo za pol kilograma hašiša, ki bi jima na črnem trgu donesel od pet do šest tisoč evrov. 35-letnega A.C. in 33-letno F.R. so aretirali in prepeljali v hišni pripor, kjer bosta na razpolago državnemu tožilstvu. Preiskava za ugotovitev izvora droge še poteka.