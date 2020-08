Parazit uničuje leščurja tudi v Jadranu

Tudi v Jadranskem morju leščurju napovedujejo hudo usodo. Celotne populacije največje školjke v Sredozemskem morju dan za dnem izumirajo zaradi parazita, ki se je iz okolice Balearskih otokov hitro razširil po Sredozemlju in dosegel Jadran. Do 60 centimetrov velika školjka je prisotna tudi v Tržaškem zalivu. Živi v globini od 2 do 20 metrov, med morsko travo, zarita v peščeno dno. Organizacija WWF AMP Miramare je pred kratkim na splet poslala poziv za opazovanje ogrožene vrste z nazivom #cirimettiamolepinne #sub4fan, na katerega se je odzvalo 24 potapljačev, ki so v soboto popoldne preplavali morske globine ob vznožju devinskih pečin. V slabih dveh urah so si ogledali zaščiteno morsko okolje pod pečinami in poiskali še živeče leščurje ter odstranili iztrebke, ki bodo pokazali, ali so školjke premagale parazita in postale odporne. Med iskanjem so sicer ugotovili, da je približno 40 odstotkov preiskane populacije leščurjev že poginilo.

Včerajšnje srečanje ni bilo edino ali zadnje. Potapljači bodo lahko sodelovali še na dveh potapljaških popoldnevih, 20. septembra v Miljah in 27. septembra v Barkovljah.