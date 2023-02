Pari lahko ovekovečijo svojo ljubezen na Borznem trgu

Trst se ne želi promovirati le kot mesto burje, kave, znanosti in Barcolane, ampak tudi kot mesto zaljubljencev. Od danes do 19. februarja bodo zaljubljeni pari lahko pozirali pod svetlečim lokom v obliki srca, ki so ga postavili na Borznem trgu, tik pred Trgovinsko zbornico. Inštalacijo je postavilo tržaško podjetje E_Factory srl, za njo pa je Občina Trst odštela malo manj kot 5500 evrov.

Osrednji cilj pobude je, kot so mestne oblasti zapisale v občinski odločbi, s katero so odobrile financiranje inštalacije, da bi zaljubljeni pari svoje fotografije delili na družbenih omrežjih in na ta način posredno poskrbeli za turistično promocijo mesta.