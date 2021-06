Park Hotel Obelisco že devetič na dražbo

Po osmih javnih dražbah, petih neuspešnih in treh uspešnih, gre openski Park Hotel Obelisco spet na javno dražbo. Postopek prodaje bodo morali ponoviti, ker se je po zadnji dražbi milanskega sodišča sredi marca, na kateri so propadajoče poslopje prodali za 1.950.000, pojavil nov potencialni kupec, ki je izkoristil 107. člen zakona o stečajnem postopku, ki predvideva sprejem boljše ponudbe. Po zakonodaji mora biti ta za 10 odstotkov višja od zadnje cene, kar pomeni, da bo izklicna cena na novi dražbi (30. junija) 2.145.000.

Zgodba nekdanjega openskega hotela je zgodba brez konca. Če na prvih petih javnih dražbah kupcev sploh ni bilo, so v zadnjem letu dni nekdanji hotelski kompleks kupili kar trije dražitelji. A nihče od teh ni sklenil kupoprodajne pogodbe. Pa ne, ker je ne bi hotel, temveč zato, ker je nekdo v zakonskem časovnem roku za nepremičninsko premoženje ponudil več denarja. To možnost namreč omogoča zakonodaja.

Spomnimo, da je po večletnih neuspešnih dražbah Park hotel Obelisco kupca prvič dobil februarja lani. Družba Ferret, ki jo sestavljajo podjetniki Gabriele Ritossa, Alessandro Pedone in Alberto Diasparra, so za ruševino odšteli 1.125.000. Ko so že mislili, da je objekt njihov, jih je junija, se pravi štiri mesece po dražbi, presenetila novica, da je nekdo vložil boljšo ponudbo. In stečajni upravitelj je moral sklicati novo dražbo za september. Izklicna cena na tej je bila 1.237.500, varščino pa so takrat vplačali kar trije ponudniki. Na koncu je zmagal najdrznejši dražitelj, ki je ponudil kar 1.765.000, se pravi pol milijona več od izklicne cene.