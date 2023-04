Park Plesove posesti naj bo na razpolago skupnosti

V preteklosti je bilo v Devinu veliko javnih se pravi skupnih površin, kjer se je bilo mogoče sprostiti: iz leta v leto pa jih je tudi na tem koncu vse manj in danes jih je dejansko zmanjkalo. Na dogajanje, ki še zdaleč ni omejeno le na Devin, je opozoril devinsko-nabrežinski svetnik Vladimir Mervic (Za zaliv), ki v vasi tudi živi.

»V 19. stoletju (leta 1834) je družina Ples zgradila istoimenski ugleden hotel, ki ga je obdajal čudovit park. Minila so leta in z njimi se je zamenjalo tudi vodstvo hotela, ki pa je skrbelo, da je park redno vzdrževan in na voljo vsem krajanom,« je spomnil Mervic. Proti koncu 20. stoletja je nekdanji hotel s pripadajočim zemljiščem kupila Dežela FJK, da bi ga dala v najem Jadranskemu zavodu združenega sveta in skrb za park je nenadoma upadla, je opozoril.

»V času, ko je v naši občini prebival nekdanji minister Clini (leto 2012), je bil predstavljen res čudovit projekt, ne le za oživitev parka s športnimi objekti, temveč tudi za obnovo in izboljšanje okolja vključno z obstoječo sosednjo ruševino, kjer naj bi se uredilo določene storitve in manjša skladišča za različne dejavnosti, povezane s parkom. Del tega so nameravali preuredili za skupno uporabo in zimsko skladišče električnih koles.« Od vsega tega pa se nič ni uresničilo in temu namenjena sredstva so bila najbrž vložena drugam, morda v prenovo nekdanjega hotela, ki je trenutno v teku. Danes se torej obljubljena souporaba nekaterih območij, ki jih upravlja zavod, z občani zdi težko uresničljiva.

»Na poziv številnih krajanov sva se devinsko-nabrežinska občinska svetnika Massimo Romita (Alleanza per Duino Aurisina) in Vladimir Mervic s sovaščanom Mauriziom Gallinuccijem odločila, da bomo začeli z zbiranjem podpisov, da ne bi čudoviti park postal parkirišče za kombije ali kaj drugega, temveč da bi bil na voljo vsem, tako krajanom kot dopustnikom, kakor je bilo obljubljeno v preteklosti,« je sklenil.

