PC-pogoji podijo goste s teras

Terase kavarn so v teh dneh vse manj obljudene, a ne le zaradi burje in januarskega mraza. Od ponedeljka dalje so namreč stopili v veljavo novi vladni ukrepi, ki zahtevajo PC-pogoje (to je covidno potrdilo o cepljenju ali prebolelosti) tudi pri gostih, ki zasedejo zunanje prostore lokalov. Odšli smo na obisk nekaterih kraških lokalov.

Kljub burji bi pred kavarno Vatta na Opčinah okrog 10. ure v navadnih pogojih bile skoraj vse mize zasedene. Zavetje in sonce bi marsikoga omamili in ga prepričali, naj sede v udobni kotiček na vročo kavo. Včeraj pa so za mizami sedeli le trije. Natakarica je z mobilnim telefonom pri vsakem preverila veljavnost potrdila in nato sprejela naročilo.

Manj gostov je bilo tudi v baru Tabor. Upad pa pripisujejo tudi strahu pred okužbo in običajnemu znižanju prihodkov po praznikih. Pravila strogo spoštujejo v baru Canarin, kjer so policija in karabinjerji večkrat preverjali, če gostje izpolnjujejo PC-pogoje. O vplivu sprememb na vsakdanje delo pa bodo v baru Taverna v Trebčah presojali ob koncu tedna, ko bodo izletniki obiskali Kras.