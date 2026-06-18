Performativne umetniške prakse vabijo na tržaške trge in parke

Odprite muzeje! Odprite muzeje! Tako je v Integralih pesnil letos vseprisotni Srečko Kosovel in njegovi verzi bi lahko bili tudi vodilo festivala Tact, ki ga v Trstu že trinajstič prireja univerzitetni gledališki center CUT. Kajti glavni cilj tega mednarodnega festivala performativnih umetniških praks je ponesti umetniško govorico tja, kjer ni običajno doma: ne torej v muzeje in gledališča, temveč na ulice, trge, v parke. Pri Tactu so namreč prepričani, da se urbani prostori, kadar so zasnovani kot dostopni in skupni, spremenijo v kraje sobivanja: trgi, tržnice in vrtovi tako ponovno pridobijo osrednjo vlogo in spet postanejo kraji srečevanja in kulture, so zapisali ob letošnji izdaji.

Potem ko so festival popeljali v Rojan, na Greto, v Škedenj, Naselje sv. Sergija in še kam, se bo Tact od jutri do 28. junija vrnil v že obiskani mestni četrti, k Svetemu Jakobu in Stari mitnici. Trge bodo napolnili koncerti, take in drugačne predstave, razstave, delavnice ... Najprej bo na vrsti Sv. Jakob (19.-21. junij) in širša okolica, od 24. junija pa še Stara mitnica.

Začel bo Don Kihot

Festival se bo jutri ob 18. uri začel na Šentjakobskem trgu z gledališko delavnico za otroke, ki jo organizira Hangar Teatri, vodi pa Emiliano Troiano (obvezne prijave na cut.trieste@gmail.com).Ob 21. uri pa bo tu na sporedu Quijote!, vizionarska predstava, za katero so igralke in igralci gledališča Teatro Nucleo iz Ferrare črpali navdih iz slavnega španskega romana Don Kihot Miguela de Cervantesa. Skupina slovi po veličastnih uprizoritvah, ki s pomočjo mogočnih in sugestivnih scenografij častijo moč domišljije.

V soboto se bo festival preselil na Trg De Gasperi (pri nekdanjem sejmišču), kjer bo najprej koncert skupine Funky Lemonade, ob 21.30 pa ognjena predstava Orakel v izvedbi skupine Opera Fiammae.

Obe festivalski nedelji bosta popoldne prvenstveno namenjeni družinam: 21. junija bodo na Šentjakobskem trgu delavnice (na primer ob 17. uri barvanja keramike, prijave zbirajo na cut.trieste@gmail.com). Zvečer se bo dogajanje preselilo na Trg Puecher, kjer bo najprej v ospredju sodobni ples, ob 21. uri pa cirkuška in klovnovska predstava Tomate.

Bosanski rep in jugo pank

Festival se bo 28. junija zaključil v parku Vile Engelman v Ulici Chiadino, pred tem pa se bo zvrstilo še veliko dogodkov. V sredo, 24. junija, bodo na primer na Trgu Garibaldi protagonisti »mojstri popravljanja«, ki bodo obiskovalce poučili o tem, kako lahko sami popravimo kolo ali čevlje. Dan kasneje bo prvo nadstropje pokrite tržnice v Ulici Carducci gostilo razne kreativne delavnice in performanse. V petek, 26. junija, bo na Trgu Perugino med drugimi nastopil italijansko-bosanski reper Doppelgänger, dan kasneje pa slovenska glasbena skupina Balans, ki »združuje patos jugoslovanskega panka s sodobnimi performativnimi praksami«.

Ne spreglejte celotnega sporeda dogodkov in delavnic, vsi so brezplačni, na spletni strani www.tactfestival.org.