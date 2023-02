Včeraj je v Miljah je prišlo do nesreče, v kateri je pes pasme bull terrier napadel svojo lastnico. 40-letnica se je po stezi sprehajala s svojim psom, ko je hotela bull terrierja odvrniti od psa, ki je prihajal nasproti, a jo je lasten pes nepričakovano napadel. Žensko so na kraju nesreče oskrbeli gorski reševalci, saj je bila polna vgriznih ran na več delih telesa. Deset minut so jo nosili do ceste, kjer so jo sprejeli v reševalno vozilo. Na kraju nesreče so bili tudi karabinjerji.