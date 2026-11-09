Pesniška antologija o burji

Pri založbi Le lettere scarlatte je pred nekaj meseci izšla zanimiva pesniška antologija Viva la bora.

Pesnice, pesnike in pesmi je v njej zbral Alessandro Paronuzzi, živinozdravnik po poklicu, a goreč ljubitelj pisane besede, ki je tudi sam avtor številnih knjig - od pesniških zbirk in proznih del, do praktičnih žepnih vodnikov o živalih. Paronuzzi je močno vključen v tržaško literarno dogajanje in si je iz ljubezni do Trsta in njegovega okolja zamislil svojevrstno antologijo, ki jo je želel posvetiti izključno tržaški burji.

Paronuzzi je v antologijo vključil kar 87 pesnic in pesnikov s tržaškega območja, ki burji posvetili verze. Vsak od pesnic in pesnikov je za publikacijo prispeval po eno pesem. V antologijo je vključenih tudi deset slovenskih tržaških avtoric in avtorjev, katerih pesmi so objavljene v slovenskem izvirniku in italijanskem prevodu. Poseben poklon je dočakal Srečko Kosovel, čigar stoletnice smrti se spominjamo letos, s pesmijo Nocoj smo.

Predstavitev antologije Viva la bora bo v torek ob 18. uri v Tržaškem knjižnem središču na Trgu Oberdan 7. Sodelujejo urednik Alessandro Paronuzzi, založnica Mariangela Vella in pesnik Boris Pangerc.