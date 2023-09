Pet mladoletnih migrantov bo prespalo v dvorani občinskega sveta

Stiska manjših okoliških občin na Tržaškem, ki niso v stanju po lastnih močeh pomagati mladoletnim migrantom brez spremstva, se nadaljuje. Peterico mladih, ki so danes v te kraje prepešačili po balkanski poti, bodo po sili razmer to noč gostili kar v dvorani občinskega sveta na Colu. Kot je sporočila repentabrska županja Tanja Kosmina, so na tla namestili žimnice in ustvarili zasilna ležišča. Druge poti so se namreč izkazale za neprehodne.

Skupinico mladoletnih je policija danes okoli 12. ure prestregla pri tovornem terminalu pri Fernetičih, je povzela županja. Po zakonu jih morajo izročiti županu občine, na ozemlju katere so jih legitimirali. Pod udarom sta zlasti občini Repentabor in Dolina, ki se nahajata v neposredni bližini slovensko-italijanske meje in preko katerih krene največ migrantov.

Okoliški župani so že večkrat opozorili, da sami niso v stanju kljubovati kočljivemu vprašanju, saj ne razpolagajo z ustreznimi objekti, potrebnimi finančnimi sredstvi in osebjem. Izhod v sili so v nekaterih primerih hoteli, kjer začasno gostijo mladoletnike. Preteklo soboto je denimo Kosmina pomoč za tri fante poiskala v nastanitvenem objektu v dolinski občini. Ta pa je zdaj poln in cene so v nekaj dneh skokovito narasle, je pojasnila. Zasilni dom so zato včeraj uredili na občini.