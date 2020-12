Pet podjetij odkupilo nekdanji sedež NLB na Opčinah

Pet podjetij – tri slovenska in dve italijanski – je 14. decembra odkupilo nekdanji sedež poslovalnice Nove Ljubljanske banke (NLB) na Dunajski cesti na Opčinah. Pod isto streho domujejo danes podjetja Infordata Sistemi, ki se ukvarja s proizvodnjo elektronskih in informacijskih sistemov, podjetje CoffeeTree, ki trguje s surovo kavo, arhitekturno-inženirski biro Sterni ArcEgineering ter še tehnološki podjetji Algebrica in Semplifika.

»Dvotretjinski delež je slovenski, saj dve nadstropji od skupnih treh zasedajo slovenska podjetja,« je med včerajšnjim obiskom openskega poslovnega centra povedala lastnica in upraviteljica podjetja CoffeeTree Alenka Obad (solastnika sta še Simone Marzaroli in Vanja Lokar). Prostora za druga podjetja ni, saj je vseh 1600 kvadratnih metrov uporabne površine danes zasedene, potrdijo v en glas sogovorniki – ob Obadovi še Peter Sterni za Sterni ArcEgineering in Mitja Petelin za Infordato.Zanimalo nas je, kako so se sploh odločili za nakup. Stavba je bila že več kot dve leti naprodaj in banka NLB je postavila predpogoj, da se jo odkupi v celoti, je odločitev utemeljil inženir Sterni. Ker kupca ni in ni bilo, so se podjetja, ki so bila že tam v najemu odločila, da banki kar sama postrežejo s ponudbo za nakup, je dodal Petelin, Obadova pa je namignila, da bi bilo škoda, če ne bi priložnosti izkoristili – glede na to, da je bil to sedež slovenske banke, da so v njem že delovala slovenska podjetja, pa še v slovenski vasi so. »Najemniki smo lep kolektiv, tako da smo se brez težav domenili za odkup in porazdelitev prostorov.«

Pred leti se je vrednost stavbe sukala okrog petih milijonov evrov, lastniki pa so kupcem z ugodnejšo ceno prišli nekoliko na roko, so zaupali. Ceno so si razdelili sorazmerno z uporabljeno površino, za skupne prostore pa so se prijateljsko zmenili, saj so odnosi med sostanovalci zelo dobri.