Pet štipendij po 5 tisoč evrov za mlade komunikatorje

Če je res, da bodo zlasti mladi postali gonilna sila v boju proti podnebnim spremembam, da bi zaščitili planet, ki nas preživlja, je njihovo ozaveščanje o problemu in konkretno vključevanje nedvomno naša prednostna naloga. Iz te potrebe se je rodil projekt Generazione Planet - predstavljaj si svoj planet, ki si ga je zamislil in zasnoval italijanski znanstvenik Filippo Giorgi, strokovnjak za podnebne spremembe in prejemnik Nobelove nagrade za mir leta 2007.

»Pred tremi leti sem predaval o podnebnih spremembah v Brescii pred 300 poslušalci. Pa se iz publike oglasi mladenič in vpraša, koliko je v dvorani mlajših od 30. leta. Tri, morda štiri osebe so dvignile roko. Priznam, da mi je bilo nerodno, saj sem se zavedal, da konvencionalne metode, ki jih znanstveniki uporabljamo za širjenje informacij, ne dosegajo mlajših poslušalcev,« je zametke ideje projekta predstavil Giorgi. Nobelovec, ki ni dejaven na družbenih omrežjih, je ocenil, da je še najbolj učinkovito, da mladi sporočajo mladim.

Svoje poglede, kako bi lahko na najboljši način dosegli mlade, z njimi komunicirali, jim posredovali informacije in ponujali rešitve za zaščito okolja oz. za harmonično sobivanje s planetom, lahko ponudijo mladi, stari med 18 in 30 let. Kako? Vsak si mora najprej izbrati temo, ki je povezana z okoljsko, družbeno in gospodarsko trajnostjo – podnebne spremembe, onesnaževanje vode, zraka ali tal, poraba virov, povezava med podnebno krizo in migracijami, na primer – in nato sestaviti triminutni videoposnetek, v katerem na ustvarjalen in privlačen način razloži in opiše možno rešitev izbranega problema. Za svojo pripoved se lahko posluži različnih izraznih oblik – od videa do glasbe, od eseja ali poezije do plesa, od gledališke performanse do likovne umetnosti, od socialnega formata do stripa.

Več na www.generazioneplanet.it.