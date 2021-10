Petek bo za tržaško pristanišče ključen

Petkov bo v tržaškem pristanišču ključni dan. Če bodo pristaniški delavci stavkali proti obveznosti covidnega potrdila, kakor sicer napovedujejo, se bo predsednik pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana Zeno D’Agostino umaknil. Če si bodo morebiti premislili, pa bodo do 31. decembra vstopali na delovno mesto po opravljenem brezplačnem brisu, kot jim ga je v torek zagotovila Agencija za pristaniško delo. Tačas je druga rešitev le utvara, saj so pristaniški delavci neomajni – edino, kar lahko prepreči stavko, je ukinitev zelenega potrdila, je za dnevnik Huffington Post dejal glasnik Odbora tržaških pristaniških delavcev Stefano Puzzer, ki je prepričan, da bo vlada klonila, saj njihov protest ni omejen na Trst. Odmeval je širše, tako da so se za protest odločili tudi kolegi iz genovskega pristanišča, podobno pa naj bi po Puzzerjevih besedah storila vsa italijanska pristanišča.

Če so junija lani v en glas na Velikem trgu in pred vhodom v novo pristanišče zaposleni v njem rjoveli »un presidente, c’è solo un presidente« in potrjevali slepo zaupanje v pristaniško upravo, »ki zagotavlja na stotine delovnih mest, in v predsednika Zena D’Agostina, ki je vselej pripravljen na soočanje in želi pristaniškemu delu povrniti dostojanstvo,« so danes svojemu priljubljenemu predsedniku zabodli nož v hrbet.

Zeno D’Agostino je bil v svojih izjavah redkobeseden in skorajda mrk. Kako tudi ne bi bil. V petek – je dejal – bom preveril, kakšno je stanje. »Če tržaškega pristanišča ne bo upravljala pristaniška oblast, pač pa drugi, se bom odločil, kako naprej. Tačas sicer ne vidim veliko možnosti za pogajanje,« je priznal in ugotavljal, da je blokada pristanišča za vsako ceno nepojmljiva, saj gre za pomembno strateško infrastrukturo. »Kakor da bi bil preklic obveznosti covidnega potrdila odvisen od mene,« je še namignil.